метът на Бургас Димитър Николов ще бъде отличен с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Националната художествена академия. Тържествената церемония, на която ще му бъде връчено отличието, ще се проведе на 10 ноември от 18:00 часа в столичната галерия "Академия". Званието се присъжда с решение на Академичния съвет заради приноса на кмета за създаването на филиал на висшето училище в морския град през 2018 година.

Учебната структура в Бургас се помещава в реновираната сграда "Магазия 1" в зоната на пристанището. Базата разполага с аудитории, специализирани ателиета и галерия. Местната администрация подпомага дейността, като осигурява целеви стипендии за студенти и дипломанти, припомнят от НХА.

Сътрудничеството между институциите обхваща и предстоящото обновяване на графичната база "Тодор Атанасов" в Морската градина, както и ежегодното провеждане на проекта "Детска художествена академия". Възпитаници и преподаватели от учебното заведение участват в оформянето на градската среда, като вече са реализирали проекти в регионалната библиотека "Пейо Яворов" и залата на Дружеството на бургаските художници.