Европейската комисия одобри в понеделник плана на китайската платформа за онлайн търговия Temu за отстраняване на нарушения на европейския Законодателен акт за цифровите услуги (DSA), съобщава "Ройтерс".

Решението идва пет месеца след като Брюксел наложи на компанията глоба от 200 млн. евро заради недостатъчни мерки за предотвратяване на продажбата на незаконни продукти на европейския пазар.

Представеният от Temu план включва пет основни мерки за преодоляване на установените нарушения. Компанията разполага с четири месеца, за да извърши междинна оценка на рисковете и да представи резултатите пред Европейската комисия, която осъществява надзор върху спазването на законодателството.

Сред предвидените действия е проверка за евентуални недостатъци в системата за модериране на съдържанието, чрез която платформата следи предлаганите от търговците продукти.

Говорител на Temu, която е собственост на китайската PDD Holdings, приветства одобрението на плана от страна на Европейската комисия.

Платформата е сред големите китайски компании за електронна търговия, които през последните години попаднаха под засилен регулаторен контрол в Европейския съюз заради безопасността на стоките, защитата на потребителите и спазването на правилата за онлайн търговия.

Освен наложените санкции, Temu и конкурентни платформи като Shein и AliExpress са засегнати и от новите европейски такси върху евтините пратки от трети страни.

От началото на юли ЕС въведе такса от 3 евро за пратки с ниска стойност, които се доставят чрез електронната търговия. Преди това пратките на стойност под 150 евро се ползваха от освобождаване от мита.

Мярката е част от усилията на Европейския съюз да засили контрола върху бързо нарастващия внос на евтини стоки чрез международните онлайн платформи.