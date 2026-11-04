Община Поморие отличи най-добрите спортисти за тази година, но освен традиционните отличия за местните клубове, приз се връчва и на поморийски състезатели, трениращи извън територията на общината. За наградата „Поморийска гордост“ ще се борят тези изявени спортисти, които са от Поморие или живеят тук, постигнали са сериозни успехи на държавни и международни първенства, но се състезават за клубове в страната и чужбина, поради спецификата на своята подготовка.

Категорията има за цел да признае постиженията на местните таланти, прославящи града и региона, независимо от това къде развиват клубната си кариера.

Необходимо е да изтеглите и попълните официалната бланка за номинация. Може да подадете своите предложения на: