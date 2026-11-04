Община Поморие отличи най-добрите спортисти за тази година, но освен традиционните отличия за местните клубове, приз се връчва и на поморийски състезатели, трениращи извън територията на общината. За наградата „Поморийска гордост“ ще се борят тези изявени спортисти, които са от Поморие или живеят тук, постигнали са сериозни успехи на държавни и международни първенства, но се състезават за клубове в страната и чужбина, поради спецификата на своята подготовка.
Категорията има за цел да признае постиженията на местните таланти, прославящи града и региона, независимо от това къде развиват клубната си кариера.
Необходимо е да изтеглите и попълните официалната бланка за номинация. Може да подадете своите предложения на:
- електронната поща sport@pomorie.bg;
- в стая № 44, ет. 3 в сградата на Община Поморие;
- в деловодството на Община Поморие, най- късно до 23.11.2026 г. включително.
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