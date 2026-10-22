Окръжният съд в Бургас остави в ареста кмета на община Сунгурларе инж. Димитър Гавазов и кмета на Белица Радослав Ревански. Двамата бяха задържани при акции на ГДБОП и обвинении за участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние. Престъплението, по данни на прокуратурата, е извършвано от 2024 година до момента.

Тази вечер бургаският съд уважи искането на прокуратурата и им наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“. Пред Съдебната палата в Бургас се бяха събрали симпатизанти на ДПС от Айтос, Руен, Сунгурларе Свивен, Белица, Якоруда, в подкрепа на двамата кметове

След като стана ясно каква е взетата мярка за неотклонение, привърженици на Гавазов и Ревански започнаха да скандират пред служебния вход на Съдебната палата.