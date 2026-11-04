Мораториум върху атаките срещу плавателни съдове и инфраструктура в Черно море би имал смисъл, ако в него участват всички страни в конфликта и всички държави от Черноморския регион. Това заяви министърът Стоянов, който коментира и мерките за наблюдение и сигурност в акваторията. В момента в България се намира съюзнически самолет, изпратен по искане на страната ни, който осигурява предварителна информация за обстановката, докато българските самолети остават в готовност за реакция при необходимост.

По отношение на изказването на премиера Румен Радев за произхода на дроновете Стоянов коментира, че според него румънската страна го е интерпретирала погрешно. Той подчерта, че България трябва да разполага с ясни доказателства, преди да предприема дипломатически действия.

Всички събрани материали по случая, включително отломките от дроновете, са предоставени на съюзници и партньори, а екип работи и на място в България по изясняването на обстоятелствата.

Стоянов заяви, че очаква по-бърза реакция от съюзниците за идентифицирането на дрона, заснет в района на един от корабите в Черно море. По думите му наличните изображения са достатъчно ясни, за да позволят установяването на произхода му.

„Този дрон беше заснет толкова ясно, че няма повече накъде. Очакваме много по-бърза ответна реакция от страна на нашите съюзници, тъй като те разполагат с голяма база данни за използваните от Русия, Украйна и останалите държави в региона сили и средства. За съжаление, все още нямаме отговор. Очаквам той да дойде колкото се може по-скоро“, заяви Стоянов.

Той увери, че България няма да скрие истината от обществото и ще обяви резултатите от разследването независимо дали дронът е дошъл от Украйна, Русия или друга държава.