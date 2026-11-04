Тъй като Европа е изправена пред все по-чести и сложни кризи, Европейската комисия засилва усилията си за засилване на готовността в целия ЕС. От подпомагане на гражданите да се защитят по време на извънредни ситуации до гарантиране, че националните системи за гражданска защита могат да продължат да функционират, когато възникне бедствие, ЕС предоставя конкретни мерки, за да направи Европа по-устойчива. Те включват осигуряването на запаси от храна, вода и стоки от първа необходимост, достатъчни за първите три дни, докато пристигне организираната помощ от държавните служби.

По време на Европейския форум за гражданска защита комисарят по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лахбиб представи нови насоки, които да помогнат на хората и общностите да се подготвят за извънредни ситуации, включително през първите 72 часа от кризата. Тя също така обяви планове за ежегоден "Ден на готовността на ЕС", като първото издание е планирано за октомври 2027 г. Тези инициативи се основават на наскоро приета препоръка на Комисията относно оперативната непрекъснатост и стрес тестовете за укрепване на устойчивостта на националните точки за контакт за гражданска защита в цяла Европа.

Нови насоки за засилване на готовността на населението

От опаковането на най-важното в чанта за спешни случаи до знанието как да се реагира, когато възникне бедствие, готовността започва с практически стъпки. Новите насоки на Комисията ще помогнат на властите да предоставят на хората знанията и инструментите, от които се нуждаят, за да защитят себе си и другите при криза.

Европейската комисия съветва гражданите на ЕС да поддържат у дома основни запаси и предварително подготвен аварийен комплект (раница за бърза евакуация), за да задоволят нуждите си до пълното възстановяване на системите за подкрепа. Насоките обхващат още три ключови области:

Насоките обхващат 4 ключови области:

72-часова самодостатъчност: подпомагане на хората да задоволят основните си нужди през първите три дни от извънредна ситуация, докато се мобилизира обществена помощ, включително чрез основни доставки за спешни случаи и торбички за събиране на храна за спешни случаи.

Обучение за готовност: интегриране на готовността в учебните програми за ранно детско и начално образование и осигуряване на обучение за преподаватели, подпомагане на децата да развиват умения за готовност от ранна възраст чрез достъпни, подходящи за възрастта дейности, без да се създава страх или тревожност.

Готовост, приобщаваща хората с увреждания: мерките за готовност да станат по-приобщаващи и достъпни, като се вземат предвид нуждите на хората с увреждания и се насърчава участието им в планирането на готовността, така че никой да не бъде изоставен.

Комуникиране на рискове и заплахи: подпомагане на властите да съобщават рисковете и заплахите по-ефективно, като се гарантира, че гражданите получават навременна, достъпна и надеждна информация преди, по време и след извънредни ситуации.

"Когато бедствието удари, първите часове могат да имат голямо значение. Всеки европеец трябва да знае какво да прави, как да защити семейството си и как да помогне на другите. Подготовката започва в домовете ни, в училищата ни, в общностите ни. Ето защо ние предоставяме на хората на практически инструменти за подготовка за кризи, като същевременно се укрепват системите, на които те разчитат при възникване на извънредни ситуации", заяви комисарят по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лахбиб.

Контекст

Стратегията на ЕС за съюз за готовност, приета през март 2025 г., определя всеобхватен подход за укрепване на капацитета на Европа да предвижда, предотвратява и реагира на кризи и заплахи.

Опирайки се на препоръките в доклада на Ниинистьо, Стратегията насърчава подход, обхващащ цялото общество и цялото държавно управление, като признава, че готовността е споделена отговорност, включваща публичните органи, бизнеса, гражданското общество и гражданите.

Стратегията включва конкретни действия за укрепване на готовността на населението, повишаване на осведомеността за рисковете и засилване на капацитета на ЕС за реагиране при извънредни ситуации.

Насоките за готовността на населението са публикувани заедно с 4 придружаващи документа, съдържащи примери за добри практики от държавите членки и от целия свят. Като част от текущ процес на сътрудничество, насоките могат да бъдат преразгледани на по-късен етап, като се вземат предвид получената обратна връзка и извлечените поуки.