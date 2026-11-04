Карлос Насар стана световен шампион в категория до 95 кг на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Той записа рекорди в двете движения и в двубоя.

Карлос спечели първото движение с три успешни опита - третият от които бе нов световен рекорд 185 кг. Така той остави зад себе си казахстанецът Нургиса Адилетули със 182 кг, а трети - Али Алипур със 181 кг.

В изтласкането Насар направо прегази конкуренцията и зададе стандарт, който едва ли скоро ще бъде достигнат от друг щангист.

Започна с още един успешен опит на 213 килограма. Във втория си опит той се справи с 218 килограма, което му помогна да постави световен рекорд в двубоя с 403 килограма и да му гарантира минимум сребърно отличие. Той обаче не се спря тук и направи опит и на 230 килограма - за световен рекорд в изтласкването и още една поправка на световния рекорд в двубоя, което също не се оказа никакъв проблем за него.

Втори с двубой от 399 килограма - с 16 по-малко от Насар, остана Нургиса Алидетули. Казахстанецът записа 217 килограма в изтласкването. С два килограма по-малко завърши иранецът Али Алипур, който грабна и бронзовия медал. Алипур завърши с бронз и в двубоя от 396 килограма.