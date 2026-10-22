76-годишен шофьор блъсна 15-годишно момиче на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 21 октомври на кръстовището на улиците "Цар Симеон I" и "Юрий Венелин".

Момичето е прегледано и е освободено за домашно лечение.