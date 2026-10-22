76-годишен шофьор блъсна 15-годишно момиче на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 21 октомври на кръстовището на улиците "Цар Симеон I" и "Юрий Венелин".
Момичето е прегледано и е освободено за домашно лечение.
76-годишен шофьор блъсна 15-годишно момиче на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 21 октомври на кръстовището на улиците "Цар Симеон I" и "Юрий Венелин".
Момичето е прегледано и е освободено за домашно лечение.
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