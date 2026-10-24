Неприятна изненада споходи клиентите на "Топлофикация" днес, когато от топлите кранове потече ледена вода. Никой не беше предупреден за намеренията на дружеството, че ще се подменя на компенсатори. На сайта на ТЕЦ-а информация за ремонта няма.

Съобщение е пуснато във Фейсбук, а коментарите под него са забранени.

Ето какво гласи:

Уважаеми клиенти,“Топлофикация – Бургас” АД уведомява своите абонати, че от 22.00 часа на 23.10.2026 г. до 22.00 часа на 25.10.2026 г., ще бъде прекъснато топлоподаването към всички абонати на основание чл. 73, ал.2 от ЗЕ и във връзка с чл. 73, ал.1 от ЗУТ, поради подмяна на салникови компенсатори в камера К20.При промяна на сроковете, абонатите ще бъдат уведомени допълнително.Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.