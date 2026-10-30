Бургас изгражда голям кампус с център за развитие на зелени технологии, съобщи кметът на града Димитър Николов при откриването на второто издание на международния форум „ЧЕРНО МОРЕ 2030: Сигурност, устойчивост, иновации“, който се откри днес в Международния конгресен център.



Събитието събра представители на академичните среди, местната и държавната власт, европейски организации и бизнеса.



Сред основните теми в програмата са сигурността в Черно море, опазването на морската среда, устойчивото развитие и ролята на научните изследвания и иновациите. Целта е да се насърчи сътрудничеството между различните сектори и да се очертаят конкретни решения за сигурното и устойчиво бъдеще на Черноморския регион.

Николов подчерта, че общината ще продължи да подкрепя науката, бизнеса и стартъп компаниите, които развиват дейност в региона, със съдействието на държавата и европейските институции. По думите му форумът е подходяща платформа за сътрудничество между университетите, научните среди и бизнеса, както и за насърчаване на младите хора и техните идеи.

Кметът коментира и предизвикателствата пред сигурността в Черноморския регион. Той изрази увереност, че институциите и съюзниците от НАТО ще допринесат за гарантирането на сигурността в Черно море.

„Бургас живее с морето, то е част от нашето минало и настояще. Трябва да мислим за общото си бъдеще край Черно море и да използваме разумно ресурсите в полза на жителите“, посочи Николов.