Наказанията на Анита Вачкова и Детелин Аврамов, осъдени за брутални издевателства над гръбначни животни, заснемани и продавани в интернет, бяха намалени от Районния съд в Свищов заради това, че и двамата са направили пълни самопризнания и не са отрекли вината си. Държавното обвинение официално протестира постановените присъди с искане за адекватни такива, съобщиха от Районна прокуратура – Велико Търново.

Жестокостите на Анита и Детелин лъснаха на бял свят в началото на 2026.

В хода на разследванията обаче стана ясно, че двамата действали в екип от години и с убийства на гръбначни животни изкарвали пари. Най-често жертви на насилниците ставали кучета и котки.

При съвместна спецоперация на ГДБОП и Интерпол 53-годишните Анита Вачкова, позната в околията с псевдонима Царицата, и нейният партньор Детелин Аврамов, бяха арестувани. Местните жители, познаващи ги като продавачка в сладкарница и кротък работник в завода за целулоза, останаха шокирани от разкритията.

В имота в Царевец и в апартамент в Свищов разследващите откриха специално оборудвани филмови студия, латексови и кожените облекла, вериги и пособия за изтезания.

10 години са измъчвали до смърт четириноги

Разследването доведе до обвинителен акт за престъпна дейност, осъществявана в продължение на 10 години – от 2014 г. до май 2024 г. За този период в съучастие двамата са извършили общо 81 отделни деяния по причиняване на противозаконна смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Паралелно с това двамата са създали, продавали и разпространявали в тъмната мрежа 15 порнографски видеофайла с кървавите издевателства, срещу хиляди евро на клип. Делото се разгледа по реда на съкратеното съдебно следствие, след като Анита и Детелин признаха изцяло фактите и обстоятелствата в обвинителния акт, за да избегнат пълния доказателствен процес.

Първоначално определеният размер на наказанията

бе 3 години лишаване от свобода за Анита Вачкова и 3 години и 6 месеца за Детелин Аврамов, както и парични глоби от по 1000 евро. Поради задължителното по закон редуциране с една трета при съкратено следствие, крайната присъда на Анита бе намалена на 2 години лишаване от свобода, а тази на Детелин на 2 години и 4 месеца, при първоначален общ режим.

От Районна прокуратура – Велико Търново днес (4 ноември) заявиха, че така определените наказания са прекалено леки и не съответстват на изключителната тежест на престъпленията.

Съобщението идва на фона на поредната жестокост и протест, който граждани организират.