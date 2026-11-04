Годишната инфлация в България, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се ускорява до 6 на сто през октомври спрямо 5,6 на сто през септември, сочи предварителна оценка на Евростат. В еврозоната показателят достига 4 на сто спрямо 3,8 на сто месец по-рано.

България отчита второто по големина равнище на годишна инфлация сред страните от еврозоната след Литва, където то е 6,1 на сто. На месечна база потребителските цени в България нарастват с 0,8 на сто при средно увеличение от 0,4 на сто във валутния съюз.

Основният двигател на инфлацията в еврозоната остава енергията, чиито цени се повишават с 20,8 на сто на годишна база спрямо 18,9 на сто през септември.

Поскъпването на услугите се ускорява до 3,3 на сто от 3,2 на сто, а при храните, алкохола и тютюна достига 1,6 на сто спрямо 1,3 на сто. Цените на неенергийните промишлени стоки нарастват с 1,2 на сто при 1,1 на сто през предходния месец.

При непреработените храни годишното увеличение достига 4,6 на сто спрямо 4 на сто през септември. Преработените храни, алкохолът и тютюнът поскъпват с 0,5 на сто спрямо 0,4 на сто месец по-рано.

Основната инфлация, която изключва енергията, храните, алкохола и тютюна, остава без промяна на равнище от 2,5 на сто. Показателят без енергията също се запазва на 2,3 на сто.

След Литва и България най-висока годишна инфлация отчитат Гърция и Италия с по 5,6 на сто, следвани от Кипър с 5,4 на сто и Белгия с 5,2 на сто.

Най-ниски са равнищата в Малта, където се отчита темп от 2,3 на сто, Германия с 2,8 на сто и Словакия с 2,9 на сто.

На месечна база най-силно поскъпване е отчетено в Италия с 1,2 на сто и Белгия с 1,1 на сто. Понижение на цените има в Малта с 1 на сто, Люксембург с 0,4 на сто и Германия с 0,1 на сто.