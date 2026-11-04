Минималната заплата от 1 януари 2027 г. става 660 евро, реши правителството. Предвижда се максималният осигурителен доход да се увеличи със 100 евро, съобщи социалният министър Наталия Ефремова.

Недостигът в бюджета на Държавното обществено осигуряване ще бъде компенсиран с повече контрол и приходни мерки. Това обясни министърът на труда и социалната политика. Ефремова каза, че се предвижда от 1 юли пенсиите да бъдат осъвременени по швейцарското правило.

"Вдигането на минималните и максималните осигурителни прагове дава по-голям приход в бюджета на ДОО, за съжаление, не са достатъчни тези прагове, тъй като вдигането не е с много големи стъпки нагоре, а толкова, колкото могат да бъдат понесени от хората и от гражданите, и от бизнеса. Приходните мерки са свързани с повече контрол, със засилване на приходната част от осигуровките, с борба със сивата икономика", посочи тя.

Майчинството през втората година

Предвижда се майчинството през втората година да се увеличи от 398 на 450 евро.

"От 50% на 75% увеличаване обезщетението, което се дължи на майката, когато се върне на работа", заяви министър на труда и социалната политика.

Ограничаване на фалшивите ТЕЛК решения

Властта готви пакет от мерки за ограничаване на фалшивите ТЕЛК решения. Те ще се издават по нови правила. Ще се промени и начинът за определяне процента намалена работоспособност. Готви се ремонт и на Закона за личната помощ.

"Така че да можем да съчетаем този пакет и да водим борба с фалшивите ТЕЛК-ове и в същото време да гарантираме на хората, които се нуждаят от подкрепа, че тя ще бъде осигурена в пълен и дори по-добър размер спрямо техните нужди", увери Ефремова, цитирана от обществената телевизия.