Народният представител от ГЕРБ-СДС Жечо Станков призова Народното събрание да предприеме незабавни мерки за ограничаване на последиците от високите цени на енергоносителите. В декларация от парламентарната трибуна той представи предложението на парламентарната група за ежемесечни компенсации на небитовите потребители и предупреди, че забавянето на решенията ще доведе до допълнително поскъпване на стоките и услугите.

Станков посочи, че средната борсова цена на електроенергията за октомври е достигнала 232 евро за мегаватчас, което по думите му представлява увеличение с над 150% спрямо летните месеци.

„Енергоемката индустрия също страда от високите цени на електрическата енергия. Изчакахме управляващите да предложат мерки, които да дръпнат ръчната спирачка на инфлацията и да решат проблема с високите цени поне на електрическата енергия. Такива и към днешна дата не са видими“, заяви той.

Предложението на ГЕРБ-СДС предвижда 100% компенсация на небитовите потребители за цената на електроенергията над 92 евро за мегаватчас, или приблизително 180 лева. Механизмът е аналогичен на прилагания през 2025 г., като основното настояване е компенсациите да се изплащат ежемесечно, а не със значително закъснение.

„Малката пекарна, хранителният магазин или фризьорският салон плаща своите заплати месец за месец, плаща своите разходи за електрическа енергия месец за месец. С други думи, цената на електрическата енергия, когато тя не бъде компенсирана месец за месец, ще намери отражение по рафтовете в магазините още следващата седмица“, предупреди Станков.

Той настоя внесеният проект на решение да бъде разгледан още тази седмица, преди предприятията да получат фактурите си за октомври.

Народният представител подчерта, че според разчетите на ГЕРБ-СДС предложената мярка няма да натовари държавния бюджет, тъй като необходимите средства могат да бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

По думите му повишените цени на електроенергията ще осигурят около 400 млн. евро допълнителни приходи във фонда, а поскъпването на квотите за въглеродни емисии - поне още 100 млн. евро. Същевременно прогнозната стойност на компенсационната програма е значително под 500 млн. евро годишно.

„Цялата тази програма, която предлагаме на вашето внимание днес, ще струва значително по-малко от 500 милиона евро на година, което означава, че във фонда дори ще останат и допълнителни средства за интервениране с други мерки“, заяви Станков.

Той обърна внимание и на 255 хиляди битови потребители на природен газ, които според него също са засегнати от поскъпването на енергоносителите. Станков посочи, че цената на газа се е увеличила със 100% за шест месеца, и настоя за своевременни мерки в подкрепа на домакинствата.

„Да, геополитическата обстановка е виновна за това, но политическата отговорност е на управляващите. Ние никога не сме бягали от политическа отговорност и винаги сме предлагали решения“, подчерта той.

В изказването си народният представител коментира и отражението на инфлацията върху покупателната способност на българските граждани. Той противопостави посочените от него 6% инфлация на усещането на домакинствата за значително по-сериозно поскъпване.

„Но знаете ли, че домакинствата я усещат като 60 процента?“, попита Станков и използва образното сравнение, че за покупките, за които преди са били достатъчни 50 евро, днес са необходими поне 100 евро.

Според него, ако не бъдат предприети навременни мерки, предприятията ще бъдат принудени да повишават цените си, за да компенсират растящите разходи. Така тежестта в крайна сметка ще бъде прехвърлена върху потребителите.

„Предстои перфектна буря. Ако тя не бъде овладяна днес, ще страдат българските граждани, ще страда българският бизнес. Бизнесът никога няма да се остави да фалира. Той просто ще повишава цените до безкрайност, особено тези от първа необходимост. Домакинствата са тези, които ще платят сметката“, предупреди Жечо Станков.

В заключение той призова народните представители да се обединят около конкретни решения, независимо от политическите си различия.

„Енергийният сектор винаги е бил такъв, в който без значение кой управлява и кой е опозиция, се взимат решения в полза на държавата, в полза на българските граждани“, заяви Станков и настоя мерките да бъдат обсъдени и приети без повече отлагане.