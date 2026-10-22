Над 100 души - симпатизанти на ДПС от Айтос, Руен, Сунгурларе Свивен, Белица, Якоруда, се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов и кмета на община Белица Радослав Ревански. Двамата бяха задържани при акции на ГДБОП и обвинении за участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние. Престъплението, по данни на прокуратурата, е извършвано от 2024 гододина до момента.

„На вас как ви звучи? Като нещо скалъпено. Техните свидетели са като „смъртно болните наркодилъри“, заяви Магдалена Гавазова, сестра на Димитър Гавазов, пред Съдебната палата в Бургас.

Всеки момент се съдебното заседание, на което ще бъдат разгледани мерките за неотклонение на двамата кметове. Задено с тях обвинен е и обвластния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков.

На мястото току-що пристигна и кметът на Руен Ахмед Мехмед.