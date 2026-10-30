Телевизия „7/8“ преустановява дейността си. Това обяви лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов в публикация в социалните мрежи. Като основна причина за решението той посочи невъзможността на малките частни телевизии да оцелеят заради начина, по който функционира рекламният пазар в България.

В обръщението си Трифонов отправи обвинения към двете големи частни национални телевизии, като заяви, че са си организирали картел и предварително изкупуват рекламите, принуждавайки рекламодателите да работят единствено с тях.

„В конкретния случай не може да има малка частна телевизия, защото двете големи частни национални телевизии са си организирали картел, изсмукват всички реклами предварително, принуждават рекламодателите да рекламират само при тях и няма никакво значение колко те гледат и колко те харесват зрителите“, написа Трифонов.

Той допълни, че екипът му е правил сериозни опити да се противопостави на тази ситуация в продължение на седем години. Според него, когато два субекта предварително изкупуват рекламния ресурс с намерението да не допускат други телевизии, свободните и независими медии не могат да оцелеят.