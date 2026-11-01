През месец ноември КОЦ – Бургас се присъединява към световната кампания Movember с инициатива за профилактика и ранно откриване на рака на простатата.

„Ракът на простатата може дълго време да протича без ясно изразени симптоми. Затова профилактичните прегледи и навременната диагностика имат съществено значение“, заявяват от КОЦ-Бургас. Прегледите ще са всеки петък през месец ноември, от 11:00 ч., кабинет № 102, Диагностично-консултативен блок на КОЦ – Бургас, Корпус 1.

Те са репоръчителни за мъже над 50-годишна възраст.

ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРЕГЛЕД На телефон: 056 / 82 01 42 или на място – на регистратурата на поликлиниката към КОЦ – Бургас. Важно е за прегледа е необходимо да разполагате с предварително направено изследване на PSA (простатно-специфичен антиген).

При съмнение за рак на простатата и наличие на медицински показания КОЦ – Бургас разполага със съвременна технология за MRI/ултразвукова фюжън биопсия. Тя съчетава образи от магнитен резонанс и ултразвук, за да подпомогне прецизното насочване към подозрителните участъци. Изследването се извършва по договор с НЗОК при спазване на съответните медицински показания и условия за заплащане.

„Да бъдеш силен означава и да имаш смелостта да се погрижиш за себе си. Да не отлагаш. Да избираш профилактиката. Да дадеш шанс на здравето си. Не чакайте симптомите, за да обърнете внимание на здравето си. Профилактиката е отговорност към самите нас и към хората, които ни обичат и очакват да бъдем до тях. Погрижете се за себе си. Защото грижата също е сила.“, посочват от КОЦ-Бургас.