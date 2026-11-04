Заплатите на военнослужещите няма да бъдат увеличавани, като замразяването на възнагражденията със сигурност ще обхване и 2027 г. Това стана ясно от интервю на министъра на отбраната Димитър Стоянов по БНТ. Той посочи, че въпреки желанието на ръководството на Министерството на отбраната за увеличение, ограниченият бюджет не позволява провеждането на политика по доходите във ведомството.

„Бюджетът на Министерството на отбраната е достатъчно голям. Искам обаче да заявя, че политика по доходите няма да има в Министерството на отбраната. Няма да има увеличение. Въпреки желанието и от моя страна, и на Министерството на отбраната като цяло, и на министъра на финансите. Но в крайна сметка бюджетът е ограничен“, заяви Стоянов.

Военният министър обясни, че евентуално увеличение на заплатите би наложило съкращаване на средствата за капиталови разходи, които са обвързани с изпълнението на договори и с европейския финансов механизъм SAFE.

„Ако ние увеличим заплатите, трябва да отрежем от капиталните разходи. А капиталните разходи са пряко свързани с договори, а и с механизма SAFE. Както знаете, механизмът SAFE и финансовите средства са за реализиране на конкретни проекти, а не за повишаване на доходите на военнослужещите. Ние нямаме право да пипаме тези средства“, посочи Стоянов. Той изрази надежда, че замразяването на възнагражденията ще бъде временно.

През последните няколко години заплатите в армията бяха увеличени значително на фона на проблемите с некомплекта във въоръжените сили, който надхвърляше 20 на сто. Преди няколко месеца бяха повишени и допълнителните възнаграждения за определени категории военнослужещи.

Стоянов съобщи още, че административната реформа в Министерството на отбраната вече е започнала. По думите му последната по-мащабна структурна промяна във ведомството е била извършена през 2008 г., когато Генералният щаб е бил обединен с Министерството на отбраната.

В момента се работи по сливането на две агенции в една, което ще доведе до съкращаването на още 22 щатни бройки.

Министърът съобщи също, че над 500 цивилни служители вече са освободени от системата, след като са придобили право на пенсия.