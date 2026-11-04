Петък вечер е, цялото семейство е у дома, а децата вече питат: „Какво ще правим?“. Вместо отново да пускате филм или всеки отново да се вглъби в телефона си, извадете настолна игра. А защо не опитате да играете като използвате английски език. Някои от най-популярните настолни игри дават повод да използвате английски думи и изрази, докато играете. При това не е нужно никой да говори перфектно езика. Подбрахме пет игри, които можете да опитате още този петък.