Мащабна кампания за кибератаки срещу потребители на iOS и Android, включваща компрометирани и клонирани уебсайтове в САЩ, Украйна, Чехия и България, раз…
Мащабна кампания за кибератаки срещу потребители на iOS и Android, включваща компрометирани и клонирани уебсайтове в САЩ, Украйна, Чехия и България, раз…
Екипажи на българските изтребители МиГ-29 бяха активирани заради три сигнала за бомбени заплахи срещу пътнически самолети, пътуващи към България. Военно…
Дванадесет души са задържани при специализирана акция във Варна срещу данъчни престъпления, свързани с внос на стоки от Китай. Сред арестуваните са чети…
На 07 ноември (събота) православното християнство отбелязва Архангелова Задушница. На всички, които в този ден искат да почетат паметта на починали род…
След като бяха изпратени бомбени заплахи за три самолета, пътуващи до България, серията продължи с още няколко международни полета. Сигнали за бо…
Комисията за защита на потребителите (КЗП) спря дейността на фирма, предлагаща посредничество за морски почивки. Решението е взето, след като 19 потреб…
Точно преди две седмици Основният съд в Охрид оневини обвиняемите за побоя над секретаря на закритото сдружение "Цар Борис Трети" Християн Пендиков &nda…
Петък вечер е, цялото семейство е у дома, а децата вече питат: „Какво ще правим?“. Вместо отново да пускате филм или всеки отново да се вглъби в телефона си, извадете настолна игра. А защо не опитате да играете като използвате английски език. Някои от най-популярните настолни игри дават повод да използвате английски думи и изрази, докато играете. При това не е нужно никой да говори перфектно езика. Подбрахме пет игри, които можете да опитате още този петък.
Младежки международен център – Бургас, в партньорство с Бургаската фотографска общност, организира никулденския фотоконкурс „Бургас през мои…
Бургас ще се превърне в сцена на корейската култура на 5 ноември, когато Посолството на Република Корея в България и Община Бургас организират специален…
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