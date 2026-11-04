От 1 декември до 10 януари пространството пред спортна зала „Младост“ ще се преобрази в Burgas Christmas Village – празнично селце с голяма ледена пързалка с истински лед, коледна елха, светлини, къщички, музика и забавления за цялото семейство.

Инициативата се реализира с подкрепата на ЛУКОЙЛ, която застава зад създаването на новото пространство с ясната идея Коледа в Бургас да бъде още по-достъпна, оживена и изпълнена с възможности за децата и техните семейства. Така компанията допринася не просто за появата на нова градска атракция, а за създаването на място, където празничният дух се превръща в истинско споделено преживяване. Над 5000 ученици ще получат подарък – среща с магията на леда

Голямата ледена пързалка ще бъде основният акцент на Burgas Christmas Village и ще бъде изградена за първи път пред спортна зала „Младост“. Тя ще даде възможност на деца, младежи и възрастни да се докоснат до зимните спортове и да създадат незабравими спомени върху леда. За организацията ѝ ще се погрижи екип с опит в реализирането на едни от най-големите ледени пързалки в страната.

Специален жест към най-малките жители на града са над 5000 безплатни ваучера за ученици от Бургас, осигурени като част от социалния ангажимент на ЛУКОЙЛ. Предвидени са и специални цени за деца и ученици, така че повече семейства да могат да се възползват от зимните забавления. Защото най-хубавият коледен подарък не винаги е под елхата. Понякога той е споменът за един специален ден. А Burgas Christmas Village ще предложи много повече от това. Посетителите ще открият коледни къщички, изложители, специален кът за снимки и голяма елха, а сцената ще се превърне в пространство за изява на бургаските таланти.

През декември в програмата ще участват местни училища, детски градини и творци с концерти, детски изпълнения и празнични прояви. Така коледното селце ще даде възможност на местната общност не само да се наслади на празника, но и активно да бъде част от него.