Пожар гори в магазин за хранителни стоки в курорта "Слънчев бряг" и обхвана други два търговски обекта, съобщиха очевидци. Пламъците лумнали към 12.25 часа днес, а огънят тръгнал от отпадъци, струпани до задния вход на магазина за хранителни стоки. Пожарът обхванал и дърво, което е паднало върху покрива на магазина и го подпалило. На място работят четири противопожарни автомобила, изпратена е и една водоноска на Община Несебър. Засегнатата площ е около 500 кв. м.

Другите обекти, засегнати от огъня, са чейндж бюро и заведение за бързо хранене. Няма евакуирани туристи, няма и пострадали хора, уточни старши комисар Николаев.

Магазинът е работил към момента на възникване на пожара. Клиентите и персоналът са напуснали незабавно при избухването на огъня.