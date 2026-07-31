Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издаде лицензия за извеждане от експлоатация на трети и четвърти енергийни блокове на АЕЦ „Козлодуй“, това съобщиха от Министерството на енергетиката.
Процесът ще се осъществява от Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок“ на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“.
Разрешението е със срок от 10 години и дава право на ДПРАО да извършва дейностите по извеждането от експлоатация при спазване на разпоредбите на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и нормативните актове по неговото прилагане.
То удостоверява, че всички етапи от процеса ще се изпълняват при осигуряване на необходимия приоритет на ядрената безопасност, радиационната защита, физическата защита и безопасното управление на радиоактивните отпадъци пред всички останали аспекти на дейността.
Лицензията беше връчена днес от председателя на АЯР Цанко Бачийски на заместник изпълнителния директор на ДПРАО Елисавета Младенова.
1 Коментар
Стефан2026-08-01 10:31:09
Купиха и Цанко