Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издаде лицензия за извеждане от експлоатация на трети и четвърти енергийни блокове на АЕЦ „Козлодуй“, това съобщиха от Министерството на енергетиката.





Процесът ще се осъществява от Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок“ на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

Разрешението е със срок от 10 години и дава право на ДПРАО да извършва дейностите по извеждането от експлоатация при спазване на разпоредбите на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и нормативните актове по неговото прилагане.





То удостоверява, че всички етапи от процеса ще се изпълняват при осигуряване на необходимия приоритет на ядрената безопасност, радиационната защита, физическата защита и безопасното управление на радиоактивните отпадъци пред всички останали аспекти на дейността.

Лицензията беше връчена днес от председателя на АЯР Цанко Бачийски на заместник изпълнителния директор на ДПРАО Елисавета Младенова.