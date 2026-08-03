Истинска кървава драма се разигра днес в късния следобед в казанлъшкото село Кънчево. Огромно куче от породата Кане Корсо е нападнало и жестоко нахапало 6-годишно дете.

Атаката е била толкова свирепа, че лицето на малкото дете е буквално обезобразено от зверските захапки. По първоначална информация раните са направо покъртителни.

Детето е откарано по спешност към болницата в Стара Загора, цялото обляно в кръв, като състоянието му е много тежко. Лекарите там в момента правят и невъзможното, за да обработят жестоките разкъсвания.

На място вече има полиция, която тепърва ще нищи чие е животното и как точно се е стигнало до тази трагедия.