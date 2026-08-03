Ливанският президент Жозеф Аун заяви днес – в навечерието на шестата годишнина от експлозията в пристанището на Бейрут, че публикуването на обвинителния акт по този случай "е необходимост", която повече не може да бъде отлагана, предаде "Франс прес".

На 4 август 2020 г. една от най-мощните неядрени експлозии в историята опустоши цели квартали на ливанската столица, като отне живота на над 220 души и рани 6500.

Според властите тази катастрофа е била предизвикана от пожар в склад, където без необходимите предпазни мерки са били съхранявани тонове амониев нитрат, използван като тор, въпреки многократните предупреждения към представители на властите.



"Публикуването на обвинителния акт от разследващия съдия се превърна в необходимост, която не търпи повече отлагане", посочи в изявление Аун.

"Правосъдието не означава отмъщение", добави той, като изрази мнение, че става въпрос за привличане към отговорност на "всички онези, които [...] са нарушили задълженията си или са причинили тази катастрофа, независимо от длъжността или статута им".

"Ливанското правосъдие днес е призовано, повече от всякога, да докаже своята независимост и способността си да възстанови справедливостта за жертвите“, каза още Аун.

Съдията, отговарящ за делото, приключи разследването си през март, като по този начин отвори пътя за евентуално предаване на съд на близо 70 души, разпитани в хода на разследването, сред които политически фигури и представители на силите за сигурност и армията, както и държавни служители, както съобщи тогава съдебен източник пред АФП.

Съдията предаде делото на прокуратурата за становище преди евентуално повдигане на обвинения. Оттогава делото все още е в ръцете на прокуратурата и към момента няма задържани по този случай в Ливан.

Разследващият съдия беше принуден да преустанови разследването си през януари 2023 г. заради враждебното отношение на голяма част от политическата класа, по-конкретно на "Хизбула", която обвиняваше магистрата в пристрастност.

За известно време той беше подведен под отговорност за неподчинение, но успя да възобнови разследването си в началото на миналата година след идването на власт на ново правителство и нов президент, които бяха обещали да запазят независимостта на правосъдието.

На 5 септември миналата година на летището в София беше задържан Игор Гречушкин – гражданин на Русия и Кипър, идентифициран от ливанските власти като собственик на кораба "Росус". Той пристигна в България с полет от Кипър и бе арестуван въз основа на червена бюлетина на Интерпол, издадена по искане на ливанските съдебни власти.

„Росус“ е превозвал 2750 тона амониев нитрат от грузинското пристанище Батуми за компания за експлозиви в Мозамбик, но след непланирано отклонение е спрял в Бейрут през ноември 2013 година. Товарът впоследствие е бил конфискуван и разтоварен, а през октомври 2014 г. е преместен в склад на пристанището, където остава до експлозията. Самият кораб така и не напуска Бейрут и потъва в пристанището през февруари 2018 г.

Ливанските власти издирват Гречушкин във връзка с предполагаемо внасяне на взривни вещества в страната, терористичен акт, довел до смъртта на голям брой хора, и деактивиране на машини с намерение корабът да бъде потопен. На 10 декември Софийският градски съд отказа да го екстрадира, тъй като Ливан не е предоставил достатъчно гаранции, че няма да му бъде наложено смъртно наказание.