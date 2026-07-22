Нов начин за изчисляване на трудовия стаж според реално отработените часове приеха депутатите. Промените са в б. Те са записани в преходните и заключителни разпоредби на държавния бюджет. Текстовете засягат основно 4-часовите договори.

Текстовете предвиждат от 1 януари догодина 4-часовият работен ден да не се зачита като пълен трудов стаж. Така, ако поправките бъдат приети окончателно, при работа на половин работен ден, 2 дни работа ще се считат за 1 ден трудов стаж. И още - с промените пропорционално се намалява и платеният годишен отпуск – от 20 на 10 дни.

Целта на управляващите - изсветляване на практиките с фиктивните 4-часови трудови договори.





Наталия Томова от Плевен работи в шивашки цех на половин работен ден. До момента има 20 години трудов стаж, но с промените сега се притеснява кога ще достигне стаж за пенсиониране.

"Ако ме осигуряват на 4 часа, на колко години трябва да се пенсионирам. На 80?", пита тя, предаде Нова тв.



Според работодателите изчисляването на трудовия стаж на база действително отработени часове е правилно и справедливо, тъй като изравнява правата на работещите на пълно и непълно работно време.



Добрин Иванов от АИКБ коментира: "Трудовия стаж трябва да бъде равен на отработеното време или на реално положения труд. Има неравнопоставеност с другите лица, които работят на пълното законноустановено работно време – 8 часа и получават същите права като лицето, което е работило на 4 часа. Освен това много правилно вносителят отбелязва, че това е мярка за борба със сивата икономика".

На обратната позиция са синдикатите - промяната в закона няма да доведе до изсветляване на икономиката.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов каза, че засегнати ще бъдат най-уязвимите хора, работещи в индустрии, в които Кодексът на труда не се зачита. По негови думи това няма никакво отношение към сивата икономика. "Ако промяната бъде приета в Народното събрание, ще трябва да се обърнем към президента, за да наложи вето, другата възможност в да се сезира Конституционния съд", каза още той.