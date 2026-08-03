Готови ли сте за летен спомен, който да ви топли цяла зима? Две от най-обичаните български групи ще акостират на острова на 7 август за един незабравим концерт!

P.I.F оставят трайна следа в българската музика, с характерното си звучене и емоционални текстове. Под открито небе ще чуете песни като „Колело“, „Приказка“ , „Обещавам“, „Невидимо дете“ и много други .

ОСТАВА се завръща на острова и ще зарадва своите почитатели с парчетата си от новия албум "Сърце/Вина", както и любими хитове, които всеки си припява целогодишно. като "Шоколад", "Мама", "Бесен, "Океан".

Заповядайте да се насладим на една незабравима рок вечер!

Пътуването до остров Анастасия за концерта ще се осъществи по следния график:

* 19:00 ч. - отпътуване от Магазия 1;

* 20:00 ч. - начало на концерта на P.I.F

* 22:00 ч. – начало на концерта на Остава

Билети:

Информационен туристически център - Часовника

Онлайн:

Gotoburgas.com

Grabo.bg