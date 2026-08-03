Утре, 4 август, ще бъде временно ограничено движението в изпреварващата лента на АМ „Тракия" в посока Бургас, в участъка между 55-и и 67-и километър в област Пазарджик. Причината е предстоящи дейности по подобряване на отводняването в платното.

Работите ще се извършват между 8:00 и 15:00 часа, като поетапно ще бъде затваряна изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната лента на пътното платно.

От Агенция „Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и разрешената скорост, както и да избягват рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите участници в движението.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена по всяко време от денонощието на сайта на АПИ – www.api.bg, както и на телефон 0700 130 20.