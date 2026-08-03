Кметът на Малко Търново Илиян Янчев заяви, че към момента няма готов проект за разширението на Граничен контролнопропускателен пункт (ГКПП) "Малко Търново" и призова Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите и Агенция "Митници" да ускорят работата по подготовката му. Янчев бе сред участниците в днешната среща с министъра на регионалното развитие арх. Иван Шишков и представители на всички общини в Бургаска област.

По думите му през годините са водени остри разговори с ръководството на Агенция "Митници", след като въпреки взети решения на държавно ниво не са били предприети необходимите действия за модернизацията на пункта.

"Нереално е толкова години граничният пункт да работи с една лента на вход и една на изход. Това създава неудобства както за туристите, така и за служителите на ГКПП и на митниците", каза Янчев.

Той посочи, че при посещенията си на турския граничен пункт "Дерекьой" е видял проект с по три ленти за движение във всяка посока и отделна "зелена" лента. Според него подобен, огледален проект може да бъде реализиран и на българска територия, което би ускорило подготовката и изпълнението.

Кметът каза още, че е останал с впечатлението от разговорите си с министъра на регионалното развитие Иван Шишков, че към момента не съществува готов проект "нито на хартия, нито на идеен план".

Той отбеляза, че ако имаше разработен проект, включително за обходно трасе в района на село Звездец, той е трябвало да бъде съгласуван с общината, но до момента това не е направено.