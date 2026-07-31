За повишаване на безопасността и улесняване на движението в пиковите часове днес и в неделя ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала „Тракия“, автомагистрала „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничението в петък, 31 юли, ще бъде в сила от 16:00 до 23:00 часа, а в неделя, 2 август – от 15:30 до 22:00 часа. То ще важи за движението на камиони над 12 тона в двете посоки по посочените направления.

Мярката се въвежда с цел да се ограничат предпоставките за пътни инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в часовете с най-интензивен трафик, когато много хора пътуват към Черноморието, посочват от АПИ.

За тежкотоварните автомобили, пътуващи към и от Бургас, като алтернативен маршрут може да се използва Подбалканският път I-6. За пътуващите към и от ГКПП „Кулата“ обходният маршрут е по път II-19 Симитли – Гоце Делчев, след това по път III-198 Гоце Делчев – Кулата и път III-1981 до връзката с път I-1 при село Кулата и обратно.

Ограничението няма да важи за превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за камиони, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Изключение има и за специализирани екарисажни автомобили и превозни средства на пътноподдържащите фирми.

За улесняване на трафика ще бъде въведено и реверсивно движение в района на Симитли. В последния работен ден движението към Кулата ще се осъществява в две ленти, а в посока София – в една. В неделя ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една за тези към Кулата. При необходимост реверсивна организация може да бъде въведена и в други почивни дни.

От АПИ призовават водачите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания и да не използват аварийните ленти на автомагистралите при натоварен трафик. От агенцията напомнят, че това затруднява преминаването на превозни средства със специален режим на движение при инциденти.

Припомняме, че през миналата седмица отново беше ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в следобедните часове на петък и неделя в двете посоки по автомагистрала (АМ) „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от п. в. „Симитли“ (при 376-и км) до граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Кулата“.