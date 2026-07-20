На 31 юли и 1 август Бургас отново ще бъде домакин на Летните празници на изпятата поезия „Солени ветрове“ – утвърдения фестивал на бардовете и поетите с китара. За осемнадесета поредна година форумът ще събере изпълнители от страната и чужбина на откритата сцена „Охлюва“ в Морската градина.

Тази година във фестивала ще се включат 25 индивидуални изпълнители, четири дуета и една групова формация. Международното участие е представено от гости от Италия, Украйна и Русия.

„Солени ветрове“ съчетава представителна и конкурсна програма, като тази година акцентът е поставен върху младите автори и изпълнители, които ще представят свои песни редом с утвърдени български бардове.

В двата фестивални дни публиката ще се наслади на концертите „Песента на барда“, в които ще прозвучат премиерни авторски песни, както и на традиционния концерт „Кучешката вахта“, включващ сатирични и хумористични песни, пародии и скечове.

Любителите на жанра ще могат да чуят и концерта „Бардовете по света“, посветен на творчеството на световноизвестни автори като Боб Сегер, Жорж Мустаки и Булат Окуджава, както и песни на емблематични български бардове, сред които Бойко Георгиев, Пламен Ставрев и Асен Масларски.

Кулминацията на фестивала ще бъде конкурсът „Срещу вятъра“ за нова авторска песен с активна гражданска позиция. В тазгодишното издание ще се състезават рекордните 11 нови авторски песни.

Журито е с председател Людмил Димитров – носител на наградата „Срещу вятъра“ за 2025 година. Членове са Красимир Йорданов, Явор Георгиев, Атанас Стоянов и Антон Димитров. Победителят ще получи специалната награда – малка пластика, изработена от скулптора и бард Невен Кидеров.

Фестивалът се организира от Сдружение „Солени ветрове“ с финансовата подкрепа на Община Бургас.

Програма

31 юли (петък), 17:30 – 21:00 ч.

Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк

„Песента на барда“ – I част

„Кучешката вахта“

„Бардовете по света“

1 август (събота), 17:30 – 21:00 ч.

Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк

„Песента на барда“ – II част

Конкурс „Срещу вятъра“ за нова авторска песен с гражданска позиция

Награждаване и официално закриване на фестивала.