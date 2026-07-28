„Моята цел и визия са ясни: да трансформираме КОЦ от обикновено лечебно заведение в модерен, дигитално свързан и иновационен онкологичен хъб, готов за европейска акредитация. Поводът за днешното гласуване не е просто избор на управител на Комплексен онкологичен център, това е избор за посоката, в която ще се развива онкологичната грижа в Бургас и региона през следващите години. Днес няма да говоря само за проблеми. Всички познаваме статистиката. Днес искам да представя решения“. Това заяви онкохирургът д-р Николай Киселков, който след спечелен конкурс днес беше официално избран от Общинския съвет за управител на Комплексния онкологичен център в Бургас. Д-р Киселков е един от най-уважаваните онкохирурзи, както от пациентите, така и в средите на здравеопазването.

Той представи първо ясна диагноза на състоянието в страната – от тревожната закъсняваща диагностика и изоставането ни спрямо Европа до сериозния географски дисбаланс, при който половината онкологични центрове са концентрирани в София. „Но по-важното е какво можем да направим тук, в Бургас.“, каза д-р Киселков. Той подчерта, че новият хъб ще поставя пациента в центъра, интегрира наука, ще предлага превенция и висок стандарт на лечение и ще запазва младите кадри в нашия град.

„За да разберем защо са необходими промени, трябва да видим общата картина. По данни за 2025-та година средната продължителност на живот в България е със 6 години по-ниска спрямо средната за Европейския съюз. Нашата страна се намира на последно място в Европейския съюз със едва 75,9 години. Основен двигател за тази негативна статистика са именно раковите и сърдечно-съдовите заболявания.

Причината за това изоставане е системна. У нас ресурсите се изразходват предимно реактивно – за скъпа болнична помощ и фармацевтични продукти, докато за профилактика и рано откриване се отделят трохи. Наред с това в България има огромна ножица в използването на дигиталните здравни услуги спрямо нивото на образование, за разлика от останалата част в Европа. Система плаща за скъпо лечение на вече напреднали заболявания, вместо за предотвратяване.

Картата на България показва друг огромен дефицит – явна централизация. От 52 заведения за онкологично лечение у нас, близо половината – 24, са разположени в София. Това са данни за '24-та година, а в момента в София има нови 3 разкрити. Цели области са без изградени онкологични структури“, каза д-р Киселков.

Той посочи; че пациентите от Югоизточна България разчитат на Бургас, за да не пътуват със часове до други места. А всъщност най-близката онкологична структура, стабилна онкологична структура, е на около два часа път от Бургас.

„За какво казвам това? Защото важността на Бургас е като регионален щит срещу централизацията. КОЦ-Бургас не е просто една от многото болници. Със своите 156 легла центърът поддържа средна заетост от 64,5%, стойност, която е значително по-висока от средната за страната – 52%. Хиляди извършени прегледи, операции и химиотерапевтични процедури показват, че натовареността е огромна, а доверието на хората е високо. Защо е важно това? Необходими са инвестиции в Бургас. Регионът поема голяма тежест и обслужва голяма територия. Вече КОЦ-Бургас има клинична основа и капацитета да се превърне в регионален лидер и иновационен хъб за цяла Югоизточна България“, категоричен е д-р Киселков.

Той конкретизира кой е основният критичен дефицит - липсата на взаимодействие. Спорез лекаря момента системата страда от фрагментация. Фрагментацията и липсата на свързаност водят до три конкретни последици за системата и пациентите:

зублирани изследвания – поради липсата на обмен на данни, на пациенти им се налага повторно да правят едни и същи лабораторни и образни изследвания; забавени решения – забавя се диагностиката и назначаването на подходящо лечение; неравен достъп до грижа – влошава се качеството на медицинската услуга спрямо това къде се намира пациентът или в коя болница го обслужват. Върхът на проблема: Всички връзки са прекъснати.

„И какъв е фокусът от утре? Тук е моята визия и предложение за промяна: преминаване от изолирана болница към пълна дигитално свързана мрежа за цялата страна, в която Бургас е ярко оцветен като основен регионален хъб. Нашата цел е изграждане на единен, пациент-центриран, дигитално интегриран онкологичен модел. Всеобхватен онкологичен център – от общинска лечебна структура към регионална здравна стойност. Тази промяна не става за един ден, а чрез методически, последователен процес. Графиката показва фунията на трансформациите – от базово лечебно заведение през дигитализация и интеграция на данни до покриване на европейските критерии за висока акредитация.“, каза още д-р Киселков.

Разработил е стратегия около 5 основни стълба:

1. Пациентски път – обхваща целия цикъл: от скрининг, ранна диагностика и лечение до рехабилитация и последващо проследяване;

2. Изграждане на Академия по онкология заедно с бургаските университети;

3. Подкрепа за мощен раков регистър;

4. Развитие на транслационна наука, геномика, биомаркери, биобанки (в Бургаския държавен университет „Асен Златаров“ има машина, която може да изработва тези биомаркери и да не се чака с 2-3 седмици с генетични изследвания да се изпращат в лаборатории в страната);

5. Прилагане на изкуствен интелект.

„Това прави КОЦ подготвен за европейска акредитация – като всеобхватен онкологичен център. Именно това издига Бургас на европейската карта. От пациентски път към интегрирана онкологична мрежа. КОЦ-Бургас може да структурира регионален модел за координирана мрежа – от скрининг и ранна диагностика до лечение, проследяване и живот след рака. Какво означава това за обикновените граждани на Бургас? Означава, че той няма да се чуди къде да отиде и кое изследване да направи. Пациентът влиза в координиран канал – от безплатен профилактичен преглед през бързата и точна диагноза до високотехнологично лечение и последваща подкрепа у дома. От лечебна структура към онкологичен иновационен хъб. Следващото ниво в КОЦ-Бургас е да свърже клиничната практика с науката, образованието, технологиите, регионалното развитие. Тази визия носи пряка полза за община Бургас. Превръщането на КОЦ в иновационен хъб означает:

* Здравна стойност – най-новите терапии идват първо в Бургас;

* Социална стойност – привличаме и задържаме млади лекари, учени и медицински сестри;

* Икономическа стойност – инвестиции в научни изследвания и нови, високоплатени работни места в града.

Имаме възможността да направим така, че Бургас да не следва събитията, а да води онкологичната реформа в България. Имаме капацитет, имаме екип и вече имаме ясна стратегия. Разчитам на вашата подкрепа за тази визия, за да изградим заедно един модерен, европейски, свързан онкологичен център.“, заяви д-р Киселков.