Силната буря, която премина през Южното Черноморие удари най-силно Приморско, където има паднали дървета, конструкции, первази на тераси, ламарини на покриви.

“След преминалия ураганен циклон, съпроводен с проливен дъжд за изключително кратък период от време, в различни части на общината бяха нанесени значителни щети и временно бе затруднен свободният и безопасен достъп до отделни участъци.

Най-важното е, че към този момент няма пострадали или изпаднали в бедствено положение хора”, съобщи кметът на Приморско Иван Гайков.

На терен са мобилизирани два екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, един екип от РСПБЗН – Царево и два екипа от РСПБЗН – Приморско. Заедно с тях и по отделно работят и служители на Община Приморско, които разчистват входно-изходните артерии към засегнатите населени места и обезопасяват общинската инфраструктура – улици, тротоари и обществени пространства.

“Всички екипи са мобилизирани и работят без прекъсване за възстановяване на нормалната обстановка възможно най-бързо.Изказвам своята искрена благодарност и признателност към пожарникарите, служителите на общината и всички, които реагираха незабавно и с професионализъм в тази извънредна ситуация. Благодарение на тяхната всеотдайност последствията се овладяват своевременно.

Моля гражданите да бъдат внимателни, да избягват преминаването през наводнени участъци и да следват указанията на компетентните органи. Благодаря ви за разбирането и съдействието!”, добави кметът Гайков.

От Община Царево съобщиха, че няма данни за наводнени райони. Реките са проводими и водата се изтича към морето. Има няколко сигнала за паднали дървета в населените места, по които вече се работи.