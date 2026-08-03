Ще излизат жилища на пазара, които няма да се купуват. Цените са стабилни, следващите 2 -3 години цените няма да се покачват. Догодина цените даже ще започнат да спадат, каза пред БНР финансовият анализатор Макс Баклаян.

Той прогнозира, че броят на сделките на всяко следващо тримесечие ще е по-нисък от предходното, а това по думите му показвало намаляване броя на сделките, при който тази година вече са с продължителност 75 дни, а преди са били 25 дни.

"Догодина цените леко ще падат надолу. Няма да е рязко, но до 2030 година цените на имотите ще паднат около 20 - 25%. Инфлацията ще е около 10% на годишна база. И ще се окаже, че покупателната способност на имота ще е спаднал с 40 - 50%. Така ще видим корекцията на пазара. Няма да е драстична като 2009 г., но ще бъде намалена цената", обясни той.

В допълнение на прогнозата си Баклаян посочи, че на годишна база през 2025 г. се строи повече като РЗП, отколкото през 2024 г.

"На практика депозитите, които растат в банките, идват от това, че имаме сериозен ипотечен бум. Делът на потребителските кредити нарастват с 14% на годишна база и достигат вече 11,5 млрд. евро. Със сигурност ниските лихви привличат. Колкото по-ниски са лихвите, толкова повече кредити желаят да теглят домакинствата. Докога? Докато правителството или БНБ, или ЕЦБ по-скоро не решат, че този пазар трябва да бъде охладен. Това, което може да се охлади на този пазар, е по-високи лихвени проценти, или вдигането на обезпечението, или рецесия. А това означава, че ще се забави нашата икономика", каза той.