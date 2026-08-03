От утре, 4 август, до 6 август се въвежда временно ограничение за движението на тежкотоварни камиони над 20 тона заради очакваните високи температури. Мярката ще бъде в сила в най-горещите часове на деня – между 13:00 и 21:00 ч., съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Целта е да се предотвратят деформации на асфалтовата настилка от горещината и тежкия трафик, както и да се повиши безопасността на пътуващите по републиканската пътна мрежа.

Това е поредната подобна мярка за лятото. В края на юни и началото на юли Агенция „Пътна инфраструктура“ отново въведе ограничение за тежкотоварните превозни средства заради горещините, като тогава мярката обхвана почти цялата страна.

Забраната не се отнася за камиони, които превозват бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни или опасни товари (ADR).

Според разпореждането на АПИ, ограничението ще се прилага по цялата дължина на автомагистралите „Тракия“, „Струма“, „Европа“ и „Марица“. По АМ „Хемус“ мярката засяга участъците на територията на областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна.

Засегнати са и редица първокласни пътища. Сред тях са път I-1 (Видин – Враца) в областите Видин, Монтана и Враца; път I-2 (Русе – Варна) в областите Русе, Разград и Шумен; път I-3 в областите Плевен, Ловеч и Велико Търново; път I-4 от Коритна до Шумен; и път I-5 в областите Русе, Велико Търново, Стара Загора и Хасково. Ограничение ще има и по Подбалканския път I-6 в отсечката от разклона за Калофер до пътен възел „Петолъчката“, както и по път I-7 между Силистра и Шумен.

Мярката обхваща и второкласния път II-55 (Дебелец – Гурково) до село Паничерево и в област Хасково, както и път II-66 от село Богомилово до връзката с АМ „Тракия“. Спряно ще бъде движението и по третокласния път III-663 в участъка Чирпан – Целина.

Областните пътни управления ще следят метеорологичните прогнози и при необходимост ще променят организацията на движението съвместно с „Пътна полиция“.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри. Оттам напомнят, че аварийната лента на магистралите не трябва да се използва за по-бързо придвижване, тъй като това би затруднило достъпа на екипи на Спешна помощ и пожарната при инциденти.