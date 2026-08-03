Водачът на камиона, паднал под виадукта на АМ "Струма" в посока Перник, е загинал. За това съобщи по непотвърдена информация експертът по пътна безопасност Диана Русинова.

Ето какво написа тя във Фейсбук:

Водач на тежкотоварен камион, по неизяснени към момента причини, е излязъл от платното за движение в следствие, на което е паднал от мост на АМ "Струма". Към момента по непотвърдена информация водачът на камиона е загинал.

Не е вярна информацията разпространена в медиите и в социалните мрежи, че става дума отново за разкъсана ограничителна система за пътища (мантинела).

Екип на European Center for Transport Policies посети мястото на инцидента и не беше установено да има съприкосновение между камиона и мантинелата. Вероятно камионът е излязал по-рано преди началото на ограничителните системи разположени на моста.

Продължаваме да настояваме за засилен контрол и за стриктно спазване на правата на водачите, най-вече за спазване на времената за управление и почивка, както и за техническата изправност на превозните средства опериращи в сферата на обществен превоз на пътници и товари.

Считаме, че всеки живот е ценен и на пътя всички трябва да спазваме отговорностите, които сме поели, за да стигнем живи и здрави!