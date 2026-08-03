Камион падна от мост на автомагистрала „Струма”, съобщиха от ОДМВР-Перник.

Инцидентът станал след втория тунел в посока Перник. Превозното средство скъсало мантинелата на магистралата и паднал в пропастта.

Шофьорът е откаран в болница в Перник.





През изминалото денонощие в страната са станали 22 тежки катастрофи. Загинал е един човек, 25 души са ранени, съобщи МВР на сайта си.

В София са регистрирани 17 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали двама души, а от началото на годината 273. Ранените при пътни инциденти този месец са 51, а от началото на годината 4747. При сравнение с реалните данни за загиналите (236) през същия период на 2025 г. се отчитат 37 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.