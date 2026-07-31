Днес се очаква да бъде обявен градът, който ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия 2027. В надпреварата останаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха след първия етап от процедурата по избор.

Кандидатурите на четирите български града бяха оценени според техническите характеристики на предложените зали, както и по съответствието им с изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и продукционните стандарти на конкурса.

Директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн благодари на Варна и Пловдив за проявения интерес и усилията им да станат домакини на музикалното събитие. По думите му силната конкуренция между кандидатите показва високото ниво на подготовка и значителните икономически и обществени ползи, които носи домакинството на конкурса.

„Надяваме се и двата града да се включат активно в националните инициативи, свързани с Евровизия 2027, посочи Грийн.

Оценката на кандидатурите продължи с разглеждането на предложенията на София и Бургас, а международната работна група трябва да определи кой от двата града ще приеме следващото издание на конкурса.

България спечели правото да бъде домакин на Евровизия 2027, след като Дарина Йотова – DARA триумфира на тазгодишното издание на конкурса с песента „Bangaranga“. Победата ѝ донесе първия успех на България в историята на музикалната надпревара.