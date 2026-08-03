Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържаха над половин тон продукти от животински произход без документи за произход на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверките са извършени съвместно със служители на Агенция „Митници“, съобщиха от БАБХ.

При проверка на лек автомобил с холандска регистрация, влизащ в страната, са открити 400 кг млечни продукти – кашкавал, крема сирене и масло. При последвала инспекция на микробус с българска регистрация са установени още около 160 кг пилешко месо.

И за двете пратки не са представени необходимите придружаващи документи. Цялото количество стока е иззето и ще бъде унищожено по установения ред, уточняват от агенцията.

Пунктът „Капитан Андреево“ беше обект на засилен контрол и заради скандал в БАБХ, свързан с разкрития за схема за манипулирани проби за пестициди.

От агенцията припомнят, че контролът по границите е постоянен и има за цел да не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.