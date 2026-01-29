Грипната епидемия на територията на област Бургас се отменя от 31 януари 2026 година. Това реши Областният щаб, след като разгледа актуалните да…
Кметът Димитър Николов връчи Почетния знак на Община Бургас на волейболния отбор на „Нефтохимик 2010“ по повод спечелената Купа „Бълга…
Певицата Кичка Бодурова отново се забърка в драма с родните си колеги. Този път атакува Димитър Ковачев-Фънки, а най-вероятно е разгневила и Тони Димитрова. В пост за "Евровизия", публикуван преди дни, Бодурова пише: "Много кандидати за представянето на България в Евровизия!? Това е чудесно! Дано тези, които са поканени да журират, са достатъчно компетентни." Това очевидно не се е харесало на някой от журиращите, като естрадната прима твърди, че разстроеният музикант дори е писал на неин фен. Ето какво обяснява тя: Пак ме вкараха в екшън филм…!? Написах последния си пост единствено с желанието да пожелая успех! Нито знаех артистите, нито журито (аз нямам БГ ТВ- прочетох само, че предстои концерт). А даже вече на един от моите фенове, който е писал под поста ми е поискано обяснение от един член на журито….. защо харесва поста ми? И ми пратиха скрийн шот. Аз имах предвид какво се случва обикновено у нас. Слагат в журито хора по симпатии. Спомням си например на фестивала в Бургас, когато представих песента “Помниш ли , море”, имаше в журито дама, която се била опитвала да бъде певица, поетеса, сценаристка … нещо такова и накрая… не разбрах точно каква е. Нито и запомних името. И тя не гласува за моята песен, която получи 89% от гласовете на публиката ( въпреки че се разбра, че двама от участниците имаха организирано гласуване). Друго недоразумения е Фънки- един непрокопсал музикант, нито песен е написал, нито разбира от пеене, неуважаващ себе си човек /имам предвид как изглежда от ядене и пиене със сигурност/ и да се чудиш- да се смееш ли на самочувствието му да съди,… или да плачеш. /Докъде я докарахме - Фънки да съди Лили Иванова?/ И той ме е журирал…
Засилен полицейски контрол по пътищата в страната, анонсира МВР в социалните мрежи. В следващите дни Главна дирекция "Национална полиция" ще осъщес…
Сделката за продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл" на инвестиционния фонд Carlyle зависи от провеждането на комплексна проверка due diligence и…
Популизмът не може да бъде в ущърб на гражданите и държавата – това заявяват от Нотариалната камара по повод на предложението на депутата от ПП-ДБ…
Необходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ е 799 евро (1562 лв.), сочат данните на КНСБ за четвъртото тримесечие на 2025 година. За тр…
Кметът на Бургас Димитър Николов се срещна с делегация от кметове на турски градове, пред които представи развитието на Бургас и ключовите проекти с пер…
Синоптикът Петър Янков направи краткосрочна и средносрочна прогноза за времето в ефира на предаването "България сутрин" по Bulgaria ON AIR. "Облач…
С добър пример и висока мотивация от страна на жителите на двата новосанирани блока – №113 и №4 в кв. „Меден рудник“, стартира инициат…
