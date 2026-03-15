Служебният премиер Андрей Гюров каза, че Министерски съвет ще внесе жалба в Конституционния съд заради решение на Народното събрание за Съвета за мир.

“Работим още от петък по темата. Предполагам, че утре ще можем да внесем жалбата в Конституционния съд”, каза пред журналисти служебният премиер.

Припомняме, че в петък депутатите задължиха служебното правителство да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България, като държава основател, към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ.

Мерки срещу високите цени

Служебният кабинет е набелязал вече конкретни мерки заради поскъпването на горивата у нас, добави Гюров пред БНР.

“Мерките са насочени директно към българските граждани. Ще постъпят по техните сметки, без да има нужда да подават заявления, да получават ваучери и да се използват такива неща за предизборни кампании", каза Гюров.

Критериите са подоходни - до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или лизинг и платени данъци и глоби.

“Те ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените. Това ще компенсира увеличението, което е в допълнение на това, което сме виждали в предишните седмици”, каза още служебният премиер.

Той увери, че мярката ще действа, докато цените останат на високи нива и най-уязвимите групи от обществото усещат натиска. “В момента виждаме увеличение, което отива в диапазона между 15 и 20% от нивата в предишните седмици, преди конфликта. Така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца”, каза Гюров.

Средствата ще дойдат от бюджета - става въпрос за между 20 и 30 млн. евро.