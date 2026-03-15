Гръцките власти разследват тежък случай на предполагаемо групово изнасилване на 17-годишно момиче в град Ханя на остров Крит. Инцидентът, станал в нощта срещу четвъртък, доведе до ареста на седем младежи, сред които и двама българи на 15 и 18 години, заподозрени в пряко участие, съобщава сайтът Екатерини.

По първоначална информация всичко започнало в сряда вечерта, когато две 17-годишни момичета – българка и гъркиня – напуснали църковен приют за девойки, в който били настанени. При все още неизяснени обстоятелства двете непълнолетни се озовали в частен дом в компанията на група младежи.

Случаят излиза наяве в четвъртък сутринта, когато гръцкото момиче подава жалба в полицията. В показанията си тя твърди, че е станала жертва на сексуално посегателство от петима души в часовете преди разсъмване.

Според разследващите едно от момчетата е записвало случилото се с мобилен телефон, което допълнително утежнява случая и се разглежда като важна част от доказателствата.

При разпита на 17-годишната българка тя е заявила, че след употреба на канабис е имала сексуален контакт с един от младежите по взаимно съгласие. В резултат на признанието за употреба на наркотично вещество тя също е била задържана.

Пострадалото гръцко момиче е в тежко психическо състояние и остава настанено в специализирана клиника, където е под постоянно наблюдение от психолози. Прокуратурата е назначила съдебномедицинска експертиза, която вече е потвърдила наличие на следи от насилие.