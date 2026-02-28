Община Бургас кандидатства с проект към Националния доверителен екофонд по Програмата за климата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на ул. „Климент Охридски“. В нея работи екипът, който подготвя европейските проекти на града.

Програмата е отворена за всички общини и осигурява 60% финансиране за мерки за енергийна ефективност на сгради, като бенефициенти са общинските администрации. Бургас ще се състезава за средствата в конкуренция с останалите български общини.

Проектът предвижда строително-монтажни работи (СМР) на стойност 75 000 евро, включително ремонт на компрометираната покривна конструкция, топлинно изолиране на приземните етажи, които се наводняват, изграждане на вентилационна система, топлоизолиране на стените, подмяна на осветителната система, изграждане на фотоволтаична инсталация и въздуховодна мрежа, рехабилитация на електроинсталацията и други дейности.

Недопустимите за финансиране по програмата разходи – за изготвяне на проект, авторски и строителен надзор, технически паспорт, публичност, управление на проекта и други, включително 40% собствен принос за предвидените мерки за енергийна ефективност – не трябва да надвишават 150 000 евро. Това е посочено в докладната записка, подготвена от заместник-кмета Весна Балтина, за която Общинският съвет даде съгласие за кандидатстване. Сумата е прогнозна и е изчислена на база количествено-стойностна сметка.

Ако проектът бъде одобрен от Националния доверителен екофонд, ще бъде обявена обществена поръчка, изготвена по образци на НДЕФ, за проектиране и изпълнение на дейностите. Фирмите ще се конкурират по предложената цена.

В мотивите е посочено, че сградата не отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност, има нужда от спешен ремонт и се търси възможност за външно финансиране за реализация поне на част от инвестиционните мерки.

Поради компрометираната покривна конструкция, липсата на топлоизолация и дренажна система, в сградата има течове, мухъл и влага, които застрашават цялостната ѝ конструкция. Това води и до значително по-високи разходи за отопление .