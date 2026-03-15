Не е редно вътрешен министър да коментира детайли по текущо разследване от такъв калибър като "Петрохан". Така коментира мълчанието си Даниел Митов.

"За пръв път имаме случай като този в Петрохан, не е редно вътрешният министър да коментира, защото първото нещо, което щяха да направят от опозицията, е да ме обвинят в политизиране на случая, или в това, че съм предрешил изхода от разследването. По-добре да ме обвинят, че се крия, отколкото в друго. Единственото, което можех да кажа по онова време е, че се разследват всички версии, и когато станат ясни фактите, тогава професионалистите ще излязат да говорят. И това се случи", допълни Митов.

Настоящият министър Дечев също не говори в детайли, което е правилно, заяви още бившият вътрешен министър.

Обществото има висок интерес към този случай, но трябва да се информира само тогава, когато има изяснени обстоятелства и факти, експертизи, и др. Всичко беше изнесено, депутатите получиха и стенограмите от разпитите на свидетелите, каза още Митов.

В този случай конкретно единственото, което ме притеснява, е самата система, за да се стигне до случая "Петрохан". За да се стигне дотам, мрежа от НПО-та, които са свързани с ПП-ДБ, и когато ПП-ДБ са на власт, протектират определени НПО, вграждат ги в тъканта на държавата, делегират им държавни функции, осигуряват им протекции, финансират ги и им осигуряват специални протекции, допълни още Митов. След което това притъпява инстинктите на институциите да се занимават с тях.

Схемата е проста - мрежа от активистки организации, мрежа от НПО-та, протектирани от въпросната партия или коалиция, създаване на паралелна НПО-държава, и осигуряване на взаимна защита. А при проверки от страна на държавата Антикорупционният фонд веднага пуска писма на МВР със сигнали, че имало корупция, превишаване на правомощията, и др. В ГДБОП по онова време е имало проблем, и не са довършили това, което е трябвало да се свърши, но е изтекла давността за дисциплинарно наказание за хората, които не са си свършили работата, допълни Митов.

Регистрират си едно НПО, 19 дена след това МОСВ подписва с него споразумение и делегира функции на държавата, за един ден им се издава разрешително за оръжие, закрива се местното РПУ там, прибавят се 16 цеви към това разрешително, и дори им се регистрира училище, възмути се бившият вътрешен министър.