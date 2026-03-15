Директорът на Европейския потребителски център Соня Спасова гостува в неделното издание на “България сутрин” и даде полезни съвети как да подходим, когато пазаруваме от страни извън ЕС, но не може да бъдем сигурни в безопасността на стоките.

Петнадесети март е Световният ден на потребителите, който се отбелязва всяка година. Този ден насочва към правата и нуждите на потребителите, като акцентира върху защитата от нелоялни практики.

Сигналите на потребителите

"Всяка година се увеличават хората, които се обръщат към нас. Важно да знаем, че освен права, имаме и задължения", коментира директорът на Европейския потребителски център.

Спасова отбеляза, че в задълженията на потребителите влиза тяхната информираност - предварително трябва да проверят търговеца и дали продуктът е безопасен.

Експертът сподели, че една от последните жалби, които са получавали в Европейския потребителски център, е за поръчано бижу, но вместо него клиентът получава празна кутийка.

Сред най-честите сигнали са проблеми с връщане на стоки от чужбина.

"Получаваме все повече жалби, писани с помощта на изкуствен интелект (AI)", коментира Спасова и подчерта, че AI трябва да се използва с критична мисъл и да не му се предоверяваме.

Спасова подчерта, че е важно да се провери търговецът, къде е регистриран, дали има контакт, данни за неговата фирма, как можем да се свържем. "При нас жалбите се подават най-често от жени от 35 до 45 години", посочи директорът на Европейския потребителски център.