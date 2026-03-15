Служебното правителство подготвя схема за подпомагане на хората с най-ниски доходи заради високите цени на горивата. Това обяви служебният премиер Андрей Гюров в интервю пред БНР, като подчерта, че кабинетът няма да върви към популистки решения като административен таван на цените.

„Можем да подходим популистки и да въведем таван на цената на горивата, но горивата ще изчезнат от пазара. Нашата задача е друга - да не предлагаме популизъм, а работещи решения, които ще отидат по сметките на хората“, заяви Гюров.

По думите му е разработена схема, при която хора с доходи до два пъти линията на бедност, които притежават автомобил, имат лизингов договор за кола и са платили своите данъци и глоби, ще могат да получават до 20 евро месечно. Подкрепата ще се отпуска в периоди, когато цените на горивата се задържат на високи нива.

Гюров подчерта, че това не са „хеликоптерни пари“, а целева помощ за хората, които реално имат нужда от нея. По негови разчети мярката ще струва между 20 и 30 млн. евро и ще остане в сила дотогава, докато цените на горивата продължават да са високи.

Втората подготвяна мярка е насочена към бизнеса. Служебният кабинет планира да отложи увеличението на тол таксите, за да облекчи натиска върху фирмите в условията на повишени разходи.

В интервюто си премиерът коментира и Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Според него за гражданите е трудно да разберат какво точно се случва с пакта за мир, а причината е, че самият устав е скандален. Той постави и въпроса дали парламентът има право да задължи правителството да внесе подобен договор за ратификация, ако това влиза в противоречие с Конституцията.

Гюров засегна и темата за удължителния бюджет, по който служебното правителство работи, за да може държавата да осигури плащанията за заплати, пенсии и социални помощи.

„Сега точно тези хора, които изкараха гражданите на улицата, правят предложения за промени в бюджета. Само преди 2 месеца този бюджет нямаше пари за хората, а за службите и за МВР. Това вбеси гражданите и поискаха промяна. Точно тези хора, които можеха да покажат на гражданите, че се грижат за техните интереси, сега искат вместо през вратата, да влязат през шпионката“, каза той.

По отношение на МВР и подготовката за предсрочните парламентарни избори, служебният премиер заяви, че въпреки трите изслушвания в Народното събрание министърът на вътрешните работи Емил Дечев води с резултат 7:3 и вече има образувани 7 досъдебни производства за нарушаване на изборните права.

Според Гюров МВР работи в секциите и регионите, където има най-големи злоупотреби. Той обвини политическите партии, че се опитват да вкарат министерството в безсмислени действия, вместо то да работи по плана за честното провеждане на изборите.

Служебният премиер коментира и средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, като заяви, че кабинетът няма да обяви, че окончателно са изгубени парите по четвъртото плащане. По думите му вицепремиерът Мария Недина е провела поредица от разговори, за да покаже, че по темата трябва да се действа държавнически, а не политически.