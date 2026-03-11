Великденските добавки за пенсионерите през 2026 г. вече са определени с точен размер, но въпросът кой колко ще получи остава важен за над 1,6 милиона българи. Кабинетът предвиди два вида добавки – 50 евро и 20 евро, като сумата зависи от размера на получаваната пенсия.

Въпреки, че разпределението по брой не бе съобщено официално от държавата, проверка на "Труд news" показва, че един милион българи ще получат по-малкия размер бонус към пенсията си за Великден. Останалите над 500 000 души ще успеят да вземат по-голямата сума от 50 евро.



Анализът е на база последни данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за разпределението на пенсиите, както и данни от официалните стойности за линията на бедност и минималната работна заплата от националната статистика (НСИ).

В цифри

Около 32–35% от пенсионерите получават пенсия под линията на бедност, определена за страната - в момента тя е 390,63 евро. Приблизително 50–55% взимат пенсия между линията на бедност и минималната за страната работна заплата (390,64–620,20 евро).

Останалите възрастни хора, които получават пенсия над МРЗ, нямат право на великденския бонус и съответно няма да получат такъв.

Тъй като 1,6 млн. пенсионери ще получат добавки, разпределението изглежда така:

Хората, които ще получат 50 евро: ≈ 520 000 – 560 000 души. Това са възрастните с най-ниски пенсии, под линията на бедност. Пенсионери, които ще вземат само 20 евро: ≈ 900 000 - 1 000 000 души.