Българският патриарх Даниил определи покойния патриарх Неофит като "изключително висок пример" за вяра, милосърдие и грижа към хората. Това заяви той пред БТА и БНТ след заупокойните богослужения в памет на патриарсите Неофит и Кирил, отслужени в катедралния храм Св. Неделя в София.

В храма беше отслужена съборна света литургия и панихида за двамата предстоятели на Българската православна църква, както и трисагий на гроба на патриарх Неофит. В богослужението участваха митрополити и епископи на Българската православна църква.

По думите на патриарх Даниил, Неофит е оставил "изключително светъл образ" със своята кротост и благост, а делата и думите му винаги са носели духовна стойност. Той подчерта също, че патриарх Кирил е бил достоен първойерарх, при когото е възстановено патриаршеското достойнство на Българската църква.

Патриарх Даниил коментира и въпроса за предмета "Добродетели и религии", като заяви, че макар законодателните промени да не бъдат приети в този парламент поради липса на време, се надява следващото Народно събрание да прояви политическа воля за въвеждането му като равнопоставен избираем предмет в училищата.