Особеният търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов е отстранил Димитър Добрев от Управителния съвет. Това е станало с процедурна хватка - с решение на Спецов членовете на УС са съкратени от четирима на трима и така Добрев е изпаднал от борда. Новината бе съобщена от "Капитал". Изданието посочва, че решението на особения управител е от 26 февруари и промяната вече е вписана в Търговския регистър.

Димитър Добрев е дългогодишен директор "Производство" в рафинерията. Член е на управителния съвет от 2008 г.

С подобна маневра през ноември Румен Спецов отстрани по-рано и друг член на УС на бургаския нефтокомбинат Евгени Маняхин. На 17 ноември той освободи Маняхин (който е швейцарски гражданин) като председател на УС. С решение на особения управител от 7 януари пък управителният съвет на "Лукойл Нефтохим" бе намален четирима на петима и така руснакът с швейцарски паспорт остана извън ръководството.



Източник: Сега