Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, увери зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов в отговор на въпрос дали армията се привежда в някаква вид бойна готовност, различна от нормалната заради кризата в Близкия изток.

По думите му, американските военни не са отправяли допълнителни искания за промяна на характера на пребиваването или самите средства, които са на наша територия, както това се случи в Румъния:

"В Румъния летището "Михаил Когалничану" е предвидено за предно разполагане на американски сили, аз бях миналата година там, много голямо летище, много сериозни инвестиции се правят там, така че на това летище, което е предвидено за предно разполагане на американски сили, за това са поискали съответно разполагане и там", каза Йордан Божилов.

Той обясни, че се работи по преместването на американските самолети-цистерни от летище "Васил Левски", включително и на военно летище, но тепърва трябва да се оценят някои военно-технически съображения:

"Тези, които са в България, те са по заявка или по молба на американското правителство и изрично е посочено, че тези самолети са за укрепване на източния фланг. Както казах, имаме и друг военен конфликт, така че тези самолети нямат нищо общо с цистерните и които да било други сили на Съединените щати и на Израел, които оперират в Иран."

Зам.-министърът на отбраната отново изтъкна доброто военно сътрудничество между България и Гърция и изрази благодарност за бързия отговор на молбата да бъде разположена батерия система Patriot за допълнително усилване на противовъздушната отбрана, както и да бъдат отделени двата самолета F-16.

По повод полетите на F-16 над София Божилов обясни, че това са българските самолети, които вече извършват тренировки. "Приемам критиката, че в Министерството на отбраната, като че ли подценихме елемента на информираност на хората. Трябваше да го съобщим това, за да може да се види, че наистина българските F-16 летят и изпълняват програмата по подготовка. Пилоти има, могат да ги вдигнат, могат да ги управляват, при това сигурно и качествено, както трябва, професионално."

За трите ракети, които бяха свалени над Турция, Божилов каза, че самият факт е тревожен, но по-важното е, че те са били засечени и свалени, което показва, че системата на НАТО за противоракетна отбрана действа в пълния си обем.

"Системата за противовъздушна отбрана на НАТО включва разполагане на радари и системи за поразяване и в Полша, и в Румъния, в Турция, на море, както казах, и в космос. Всичко това ни защитава, тъй като ни дава гаранцията, че ако бъде изстрелян ракета, дрон или каквото и да било, той ще бъде поразен. Далеч преди да застигне българското небе", обясни Божилов.

Ние сме изправени пред две войни, отбеляза зам.-министърът:

"Не трябва да забравяме, че войната, която се води в Украйна, представлява директна заплаха за нашата национална сигурност. Тази война се развива буквално на няколко стотин километра от нашите граници. Новата война, която започне в Близкия изток, тя е с друг характер. От нея произтичат други рискове и заплахи. Както видяхме, много бързо трябваше да бъдат извозени българските граждани. Това за мен беше първата и най-съществена заплаха. Сега виждаме нарастването на цените на петрола, въобще на енергоносителите, което пък ще има доста рефлексии върху други сектори. Може да очакваме и други рискове, асоциирани с тази война. Но това, което е важно, и това трябва да го знаят нашите зрители, че ситуацията и в Украйна, и в Близкия изток, и в други региони постоянно се анализира."