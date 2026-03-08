Крадци стигнаха дъното като откраднаха цветя от градинския център до магазин „Жанет“ в Несебър в нощта срещу празника на жената – 8 март. Количеството е било солидно и се предполагаше, че китките са били предназначени за продажба в деня, в който те са особено търсени.

„Брутална, гадна постъпка! Не е джентълменски да продаваш за жени крадени цветя! Излагация голяма, подигравка!“, коментираха възмутени жители на морския град в групата „Шофьори Несебър“.

Малко по-късно от градинския център съобщиха, че полицията е реагирала бързо. Две мургави цветарки са били прибрани.